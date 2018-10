Talous

Euroalueen talouskasvu hitainta sitten vuoden 2014

Euroalueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italian

talouskasvu hidastui heinä–syyskuussa selvästi ennakkoarvioita enemmän, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen tiistaina julkaisemista ennakkotiedoista.Kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 0,2 prosenttia. Viimeksi talouskasvu on ollut yhtä heikkoa huhti–kesäkuussa 2014. Uutistoimisto Reutersin ennakkokyselyssä ekonomistit arvioivat, että bruttokansantuote olisi kasvanut 0,4 prosenttia.Edellisellä vuosineljänneksellä eli huhti–kesäkuussa bruttokansantuote euroalueella kasvoi 0,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja sitä ennen tammi–maaliskuussa saman verran. Talouskasvun hidastuminen vaikuttaa ajan mittaan myös Suomen talouteen, sillä tavaraviennin arvosta noin 40 prosenttia menee euroalueelle.liikepankki Commerzbank arvioi katsauksessaan, että talouskasvua on hidastanut Saksan teollisuustuotannon kasvun hidastuminen. Saksassa autoteollisuus on ottamassa käyttöön uudet päästöjen mittausmenetelmät. Commerzbank tosin korostaa, että autoteollisuuden tuotannon rajoitukset poistuvat kuluvalla vuosineljänneksellä.Toinen syy euroalueen talouskasvun hidastumiseen on todennäköisesti Italia. Euroalueen kolmanneksi suurin kansantalouden hallitus arvioi, että talous kasvaa tänä vuonna vain 1,2 prosenttia. Aikaisemman ennusteen mukaan bruttokansantuotteen piti kasvaa tänä vuonna 1,5 prosenttia.hallitus kaavailee kansalaispalkkaa, tasaveroa, eläkeiän varhaistamista ja finanssipoliittista elvytystä talouskasvun voimistamiseksi. Sijoittajat ovat pelästyneet hallituksen suunnitelmia, koska suunnitelmat lisäävät jo ennestään pahoin velkaantuneen valtion velkaantumista.