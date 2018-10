Talous

Outotecin osake on romahtanut puolessa vuodessa 64 prosenttia – tulos­julkistus ei tuonut helpotusta

Teknologiayhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Outotecin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikon