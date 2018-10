Talous

Applen uudet tieto­koneet eroavat aiemmista: valmistetaan kierrätettävästä alumiinista ja muovista

Teknologiayhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Apple julkisti tiistaina uusia tuotteita, joista yksi on uusi versio Macbook Air -tietokoneesta.Uusi versio kannettavasta tietokoneesta eroaa Applen mukaan aiemmista yhtiön aiemmista tuotteista siten, että se on tehty kokonaan kierrätettävästä alumiinista ja muovista.Yhtiö kertoi viime vuonna, että sen tavoitteena on tulevaisuudessa valmistaa kaikki tuotteet, myös iPhone-puhelimet, kierrätettävistä materiaaleista.Apple pyrkii monien muiden yritysten tapaan pienentämään hiilijalanjälkeään.Tämän vuoden huhtikuussa yhtiö kertoi, että se käyttää maailmanlaajuisten toimintojensa pyörittämiseen pelkästään uusiutuvaa energiaa.