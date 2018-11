Anne Berner sai ministereistä kovimmat tulot – HS seuraa ja analysoi veropäivää hetki hetkeltä

Björn Wahlroos ei ole enää eniten veroja maksaneiden kärkikaartissa

Sammon, Nordean ja UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ei ole enää eniten veroja maksaneiden listalla Suomessa. Syynä on se, että hän maksaa nykyään pääomatuloistaan suurimman osan Ruotsiin.

Hän maksaa edelleen Suomeen veroja ainakin palkkioista, joita hän saa hallitusjäsenyyksistä. Ansiotuloja hänellä oli Suomessa viime vuonna 260 000 euroa.

Wahlroos on yksi eniten veroja Suomeen maksaneista kansalaisista 2000-luvulla. Verotettavia ansioita hänellä on ollut Suomessa vuodesta 1999 lähtien 228 miljoonaa euroa. Niistä hän on maksanut noin 73 miljoonaa euroa veroja.