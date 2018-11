Suomi irrottautuu riippuvuudestaan Venäjän kaasusta – Putken Inkoosta Viron Paldiskiin on tarkoitus olla valmis kahden vuoden kuluttua

Talous

Suomi irrottautuu riippuvuudestaan Venäjän kaasusta – Putken Inkoosta Viron Paldiskiin on tarkoitus olla valmi

Paldiski

Mustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaasun