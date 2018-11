Taas kynä kateissa? Ei ole ainakaan niiden määrästä kiinni – Suomessa myydään vuosittain jopa 17 miljoonaa kuulakynää, ja se on ympäristölle taakka

Talous

Taas kynä kateissa? Ei ole ainakaan niiden määrästä kiinni – Suomessa myydään vuosittain jopa 17 miljoonaa kuu

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sokos-hotellit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kynät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kynien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy