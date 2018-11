Talous

Nokialle 2,3 miljardin euron sopimukset Kiinasta

Verkkolaitteita

Nokia

valmistava Nokia kertoo solmineensa yhteensä yli 2,3 miljardin euron arvoiset kehyssopimukset kiinalaisten China Mobilen, China Telecomin ja China Unicomin kanssa.Sopimuksiin sisältyy Nokian mukaan muun muassa 4G-laitteiden toimituksia, IP-reititystä ja muiden palvelujen tarjoamista ensi vuoden aikana.kertoi lokakuun lopulla aloittavansa uuden 700 miljoonan euron kustannussäästöohjelman parantaakseen kilpailukykyään pitkällä tähtäimellä. Säästöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä.Yhtiö ei kertonut, kuinka monta työpaikkaa se aikoo vähentää. Tavoitteena oleva kustannussäästö on kuitenkin sen verran suuri, että todennäköisesti kyse on tuhansien työpaikkojen karsimisesta. Nokian palveluksessa on noin 100 000 työntekijää.