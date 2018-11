Talous

Sellu ja Mersut kannattelevat Suomen vientiä – ongelma on se, mitä niiden takana tapahtuu

Tullin

keskiviikkona julkistamia vientitilastoja voi tulkita kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on positiivinen ja pinnallinen: viennin arvo kasvoi syyskuussa. Lisäystä tuli Tullin ennakkotietojen mukaan kaksi prosenttia vuoden takaiseen. Hyvin siis menee.Toinen tulkinta on pessimistisempi.Pienen vientivetoisen kansantalouden vientitilastoja tulee lukea huolellisesti. Yksi risteilyaluksen lähtö Turun telakalta näkyy vientitilastoissa yhtäkkisenä ja valtavana hyppäyksenä. Syyskuun lukemissa ei ole risteilyalusharhaa. Mutta tälläkin kertaa pari tuotetta peittää alleen orastavan muutoksen, joka ei ole myönteinen.Tällä kertaa vientihäirikkö on sellu.Sellun kysyntä on kasvanut erityisesti Kiinassa. Kiina on rajoittanut ympäristösyistä kierrätyspaperin tuontia, mikä on kasvattanut neitseellisen kuidun, sellun kysyntää. Kansa rikastuu, palkat nousevat ja pakkaus- sekä hygieniatuotteiden kysyntä kasvaa. Vain pieni osa kiinalaisista pyyhkii vessapaperiin, jossa on pitkäkuituisen havusellun tarjoamaa yllätyksetöntä kestävyyttä.Kysyntä on paljon kovempaa kuin tarjonta. Sellun hinta on noussut äkkijyrkästi, vuodessa kolmisenkymmentä prosenttia.Hinnan nousun aikaan osuu Metsä Groupin Äänekosken tehtaan aloitus. Tehdas käynnistyi vuosi sitten ja se on päässyt tämän vuoden aikana täyteen kapasiteettiinsa sellun tuotannossa. Suomen tämän vuoden vientitilastoissa näkyy yhden tehtaan yhden tuotteen myynnin määrän ja hinnan nousu.Vientitilastoja kaunistaa myös Uudenkaupungin autotehdas. Mercedesin vienti erityisesti Yhdysvaltoihin lähti vauhtiin tänä vuonna, mikä selittää Tullin tilastoissa näkyvää isoa moottoriajoneuvojen viennin nopeaa kasvua alkuvuonna.Jos syksyyn saakka ulottuvista alkuvuoden vientilukemista laskeskelee arvioita koko vuoden vienniksi, ja Uudenkaupungin sekä Äänekosken alkuvuoden tuotannosta tekee arvion tehtaiden koko vuoden tuotannoksi, huomaa vaaran. Kaksi tehdasta tuottaa suuren osan tämän vuoden viennin arvon kasvusta.Vaikka Äänekosken ja Uudenkaupungin ottaa mukaan vientilukemiin – ihan aitoa vientiähän autot ja sellukin ovat –, viennin trendin huomaa taittuvan.Alkuvuoden kasvu on kääntyi kesällä kituliaammaksi, määrä on laskenut jo monta kuukautta. Suomen vientisatamissa on jo huomattu, että loppusyksyllä on ollut alkuvuotta hiljaisempaa.Tullin tilastoista kannattaa huomata myös, että Suomen viennin kärki on siirtynyt suhdanneherkäksi. Sellun hinta voi muuttua nopeasti, jos Kiina muuttaa jätteiden tuontia koskevia säännöksiään. Uudenkaupungin vienti voi joutua ongelmiin Yhdysvaltain protektionistisen kauppapolitiikan vuoksi.Jos nämä nyt arvoa kasvattavat lähteet alkavat kuivua ja samaan aikaan määrä jatkaa laskuaan, Suomen vienti ja samalla koko kansantalous on vaikeuksissa.Viennin määrän lasku ei ole ainoa signaali, joka varoittaa suhdannekäänteestä. Sekä kuluttajien että teollisuuden luottamus tulevaan on alkanut heikentyä syksyllä. Luottamusindikaattorit ovat ennustaneet aiemmin melko tarkasti suhdannemuutoksia.