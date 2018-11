Ravintolat innostuivat lähiruokabuumista: Juhlaillallisen menussa luvattiin Paijan tilan possua, mutta lautasella olikin jotain ihan muuta

Talous

Ravintolat innostuivat lähiruokabuumista: Juhlaillallisen menussa luvattiin Paijan tilan possua, mutta lautase

Monen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Totuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Maku muuttuu paremmaksi heti kun tietää mistä ruoka on peräisin”

Luomu-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pietarissa

Toinen

Rislakin