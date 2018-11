Talous

Väitöskirja: Suurin osa yrityssaneerattavista yhtiöistä menee konkurssiin velkojen armahtamisesta huolimatta

Kauppatieteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaasan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärkisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkkinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärkinen, Eija-Leena (2018). Essays on Efficiency of Reorganization Process – a Life Cycle Approach. Acta Wasaensia 410. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa. Julkaisun pdf : http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-831-3 http://tiedotteet.uwasa.fi/go/785029-1006919-67535933