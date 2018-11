Jonne Tiili, 22, masentui vertailtuaan itseään jatkuvasti muihin somessa – Nyt hän on ollut yli 40 päivää käyttämättä puhelinta: ”Kuin taivaan lahja”

Talous

Jonne Tiili, 22, masentui vertailtuaan itseään jatkuvasti muihin somessa – Nyt hän on ollut yli 40 päivää käyt

Viime keväänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätökseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuoret puhujat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jonne Tiili