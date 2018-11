Kiinan valtiollinen uutistoimisto esitteli tekoälyllä toimivan uutisankkurin – Katso videolta, miten aidolta sen puhe kuulostaa

Talous

Kiinan valtiollinen uutistoimisto esitteli tekoälyllä toimivan uutisankkurin – Katso videolta, miten aidolta s

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähetyksessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Xinhua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/talous/art-2000005889274.html

Xinhuan