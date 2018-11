Maailman paras gini tulee Suomesta ja se syntyi vahingossa – ”Idea sai vauhtia alkoholia nauttiessa ja pienessä dagen efterissä”

4

Postin jakajat alkavat hoitaa Turun Sanomien aamukantoa Postista tulee selvästi suurin sanomalehtien varhaisjakelija OUTI KOKKO Suomen Posti kasvattaa osuuttaan sanomalehtien varhaisjakelusta selvästi. Posti ja Turun Sanomia julkaiseva TS-yhtymä julkistivat maanantaina aiesopimuksen, jonka mukaan Turun Sanomien jakelu siirtyy postille. Sopimuksen vuoksi Postin osuus Suomen varhaisjakelusta kasvaa 30 prosentista 43 prosenttiin. Osapuolet eivät kerro jakelutoimintojen myyntihintaa, mutta näiden vuotuinen liikevaihto on runsaat 70 miljoonaa markkaa. Sopimus kattaa 51 Lounais-Suomen kuntaa. Vastuuta lehtien kannosta siirretään postille asteittain ensi vuoden aikana. Alueelle jaetaan vuosittain 60 miljoonaa lehteä, joista 44 miljoonaa on TS-konsernin lehtiä. Lisäksi varhain viedään koteihin pariakymmentä muuta lehteä, muun muassa Helsingin Sanomia ja Aamulehteä. Kunkin näiden lehtien jakelusta on sovittava vielä erikseen. Jaettavien lehtien määrästä kymmenes on Helsingin Sanomia. Helsin 29.10.1996