Pitkään halventunut raakaöljy kallistui tuntuvasti Saudi-Arabian ilmoitettua tuotannon vähentämisestä

ilmoittaa vähentävänsä joulukuussa raakaöljyn tuotantoa 0,5 miljoonalla barrelilla vuorokaudessa.Ilmoituksen takia Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljy kallistui maanantaina yli kaksi prosenttia 71,63 dollariin barrelilta. Barreli on öljykaupan mittayksikkö, jonka tilavuus on 159 litraa.Öljyn halpenemiseen on vaikuttanut sekin, että öljynviejävaltioiden yhteistyöjärjestö Opec suunnittelee ensi vuodeksi uusia tuotannon rajoituksia, koska kysyntä on ainakin tilapäisesti ollut tuotantoa suurempaa.Saudi-Arabia on maailman suurin öljynviejävaltio, jolla on merkittävä painoarvo Opecin päätöksiin. Saudi-Arabia on esittänyt, että Opecin jäsenvaltiot rajoittaisivat tuotantoa ensi vuonna miljoonalla barrelilla vuorokaudessa.alusta raakaöljy on halventunut liki 20 prosenttia, mikä on huono uutinen monille kehittyville kansantalouksille, jotka ovat suuria öljynviejä. Lokakuun alussa Brent-viitelaadun raakaöljyn hinta oli noin 86 dollaria barrelilta.Öljyn halpenemiseen vaikuttavat aina monet poliittiset tekijät, mutta myös maailmantalouden kasvunäkymien synkkeneminen.Suomessa myytävien polttoaineiden kuluttajahintoihin raakaöljyn hinnanmuutokset vaikuttavat aina viipeellä, koska kauppaa käydään futuureilla.Futuuri on sopimus, jossa sitoudutaan ostamaan ja myymään tulevaisuudessa tietty määrä hyödykettä ennalta määrättynä ajankohtana sopimuksessa sovittuun hintaan.