Talous

Pankit tarjoavat ylivarovaisia sijoitusneuvoja, koska haluavat turvata selustansa

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käytännössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

vuoden alussa voimaan tulleen sijoitus­neuvontaa koskevan lain­säädännön mukaan sijoitus­palvelun tarjoajan vastuu sijoitus­neuvonnasta on entistä suurempi.Palvelun­tarjoajan pitää kysyä asiakkaalta muun muassa sijoituskokemuksesta, tuottotavoitteista ja tappion sietokyvystä. Niiden perusteella annetaan asiakkaan riskitason huomioiva sijoitussuositus, joka isoimmissa pankeissa tarkoittaa keskivertoasiakkaan kohdalla usein yhdistelmärahastoja.Riskitaso vaikuttaa sijoitusten hajautukseen eli siihen, missä suhteessa asiakkaalle suositellaan korko- ja osakemarkkinoille sijoittavia rahastoja.sääntely on johtanut siihen, että sijoitusneuvot, annettiin ne sitten henkilökohtaisesti tai digitaalisesti, ovat usein turhan varovaisia. Pankit suojaavat näin selustaansa, koska matalalla riskillä sijoittava asiakas ei todennäköisesti ainakaan häviä suuria summia.Jos pankki suosittelee kokemattomalle ja vieläpä vähän vanhemmalle asiakkaalle suurta osakepainoa tai muita riskipitoisia sijoituksia ja tämä sitten menettääkin suuria summia, pankkia voitaisiin syyttää liian riskipitoisten tuotteiden suosittelemisesta.Säännöksiä on tulkittu niin, että digitaalisen sijoitusneuvontatyökalun, kuten Nordean Nora-palvelun antamasta sijoitussuosituksesta ei edes pysty poikkeamaan. Tai pystyy, jos muuttaa tuottotavoitteita ja riskinsietoa koskevia vastauksiaan.Pankkien ammattilaisetkin myöntävät taustakeskusteluissa taipumuksen antaa varmuuden vuoksi varovaisia neuvoja.tässä on ongelma? Eikö mahdollisimman pieni riski ole hyvä asia?Ei välttämättä, sillä sijoituksen riski ja mahdollinen tuotto kulkevat käsi kädessä.Pieniriskiset korkosijoitukset, kuten valtionlainat tuottavat pitkällä aikavälillä vähemmän kuin korkeariskiset osakesijoitukset. Korkosijoitusten tuotto voi hyvinkin jäädä kulujen jälkeen niin pieneksi, ettei sijoitusten arvo kasva käytännössä lainkaan.Jos säästöjä ei ole aikomusta käyttää muutaman vuoden päästä niin etenkin nuoren, mutta hyvin usein myös vähän vanhemman ihmisen kannattaisi tavoitella parempaa tuottoa suurella osakepainolla.Jos rahat tietää tarvitsevansa jo muutaman vuoden kuluttua, riskiä toisaalta kannattaa vähentää. Ja jos varat voi tarvita elämiseen tai vaikka velanmaksuun piankin, riski pitääkin minimoida.Osakemarkkinat heilahtelevat korkosijoituksia nopeammin ja voimakkaammin, joten lyhyellä aikavälillä varat ovat paremmassa turvassa korkosijoituksissa.