Miksi mies tarvitsee enemmän rahaa kuin nainen? Tutkijat laskivat tarkasti, mikä rahamäärä riittää erilaisille ihmisille säälliseen elämään

Miksi mies tarvitsee enemmän rahaa kuin nainen? Tutkijat laskivat tarkasti, mikä rahamäärä riittää erilaisille

julkistettiin tutkimus siitä, millaisella rahamäärällä erilaisessa elämäntilanteessa olevien suomalaisten voidaan katsoa pystyvän elämään ”säällistä” elämää.Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen laajassa hankkeessa selvitettiin, mitä kaikkia tavaroita ja palveluita ihmiset tarvitsevat tullakseen toimeen mutta myös kyetäkseen ylläpitämään terveyttään ja osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan.Tutkimuksessa määritellyissä viitebudjeteissa pistää silmiin se, että miesten arvioidaan tarvitsevan säälliseen elämään hieman enemmän rahaa kuin naisten. Kohtuulliseksi katsottuun rahamäärään vaikuttaa myös asuinpaikka.Yksin asuva yli 65-vuotias mies tarvitsee sen mukaan 12 euroa enemmän kuukaudessa kuin samanikäinen yksin asuva nainen. Yksin asuva alle 45-vuotias mies tarvitsee neljä euroa enemmän kuin naispuolinen ikätoverinsa. Luvut ovat koko maan keskiarvoja.Sukupuolten erot käyvät ilmi alla olevasta taulukosta:Selitys on yksinkertainen: keskimääräisen miehen energiankulutus on keskimääräistä naista suurempi, joten hänellä kuluu enemmän rahaa ruokaan.31–60-vuotias nainen kuluttaa keskimäärin 2 102–2 365 kaloria vuorokaudessa. Samanikäinen mies kuluttaa 2 627–2 962 kaloria.Sen sijaan naisilla esimerkiksi vaatetus- ja hygieniatuotemenot on arvioitu miehiä korkeammaksi. Niiden osuus kaikesta kulutuksesta on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin ruoan.Tässä taulukossa on eritelty tutkijoiden laskemat kohtuullisen kulutuksen menoerät tarkemmin eri-ikäisille naisille ja miehille: