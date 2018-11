Talous

Amazon ahmii jo puolet Yhdys­valtain verkko­kauppa­ostoksista

joka toinen verkkokaupassa kulutettava dollari Yhdysvalloissa kulkee pian Amazonin kautta, arvioi markkinatutkimusyhtiö Emarketer.Yhtiön ennusteen mukaan Amazonin myynti kasvaa tänä vuonna 30 prosenttia ja yhtiön markkinaosuus nousee 48 prosenttiin. Amazon vahvistaa näin asemiaan selkeänä markkinajohtajana.Kaikkiaan verkkokaupan Yhdysvalloissa ennustetaan kasvavan tänä vuonna 16 prosenttia. Verkkokaupan kokonaismäärä nousisi näin lähes 526 miljardiin dollariin.Toiseksi suurin markkinaosuus Yhdysvalloissa on Ebaylla, mutta sen myyntiluvut ovat laskussa. Emarketer ennustaa, että Ebayn markkinaosuus putoaa tänä vuonna 7,2 prosenttiin.Tällä hetkellä voimakkaimmin verkkomyyntiään kasvattaa Walmart, joka toimii myös perinteisessä vähittäiskaupassa ja on maailman suurin kauppaketju. Emarketerin arvion mukaan Walmartin markkinaosuus verkkokaupassa nousee tänä vuonna neljään prosenttiin, ja yhtiö ohittaa Applen kolmanneksi suurimpana verkkokauppana.Walmart on pyrkinyt haastamaan Amazonin nopean toimituksen Prime-palvelun. Yhtiö avasi tänä vuonna Jetblack-nimisen palvelun, joka tarjoaa jäsenille erilaisia etuja ja lukuisia toimitustapoja ostoksille.