Talous

Hallitus selvittää nolla­päästöjen tavoittelun hinta­lapun

Kuinka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraava

energiaverotusta pitäisi muuttaa, jotta se ohjaisi tehokkaammin päästövähennyksiin? Mitkä ovat halvimmat tavat leikata päästöjä nykyistä enemmän? Mitä verotukia pitäisi karsia? Entä miten tulevaisuudessa paikataan aukko, joka syntyy valtion kassaan, kun fossiilisten polttoaineiden käytöstä saatavat verotulot tyrehtyvät?Muun muassa näihin kysymyksiin toivotaan vastauksia selvityksestä, jonka hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta aiemmin tällä viikolla päätti teettää. Samalla selvitys antanee jonkinlaisen hintalapun tulevaisuuden ilmastopolitiikalle.pyytää ympäristö-, valtiovarain- sekä työ- ja elinkeinoministeriöitä selvittämään, miten verotusta, päästökauppaa ja muita ilmastopolitiikan ohjauskeinoja yhteen sovittamalla vauhditetaan Suomen siirtymistä nollanettopäästöihin.Selvityksessä tavoitteeksi asetetaan, että Suomen energiantuotanto on 95-prosenttisesti päästötöntä vuonna 2040 ja hiilineutraalius saavutetaan vuonna 2045. Hiilineutraalius tarkoittaa, että Suomessa hiilinielut eli käytännössä metsät imevät itseensä yhtä paljon hiilidioksidia kuin Suomessa päästetään ilmaan.Selvityksen on tarkoitus valmistua huhtikuun loppuun mennessä, eduskuntavaalien jälkeen käynnistyvien hallitusneuvotteluiden alla.hallitus joutunee pohtimaan Suomen ilmastotoimien kiristämistä ja tehokkaimpia ohjauskeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännössä kaikkien maailman maiden on kiristettävä tavoitteitaan, jos ilmaston lämpeneminen aiotaan pitää alle kahdessa asteessa.Energiaverotuksen muuttaminen nousi esiin myös, kun Kansainvälinen energiajärjestö IEA antoi hiljattain arvionsa Suomen energiapolitiikasta. Yksi IEA:n keskeisiä suosituksia oli, että Suomen on muutettava energiapolttoaineiden verotusta niin, että eniten saastuttavia polttoaineita myös verotetaan eniten.