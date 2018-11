Astronauttikilpailu jäi haaveeksi – Saku Koivun ja Peter Vesterbackan rahoittama avaruusmatkailun startup-yhtiö haettu konkurssiin

Talous

Astronauttikilpailu jäi haaveeksi – Saku Koivun ja Peter Vesterbackan rahoittama avaruusmatkailun startup-yhti

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Space Nation

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS kertoi