Suomalainen kehitti 44 vuotta sitten tekniikan, jota ilman elektroniikan pieneneminen ei olisi ollut mahdollista – Vihdoin myös voittoja päätyy Suomeen

Talous

Suomalainen kehitti 44 vuotta sitten tekniikan, jota ilman elektroniikan pieneneminen ei olisi ollut mahdollis

Elektroniikassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikroprosessorit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Masalassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ald:stä tulisi kehittyneimpien mikroprosessorien keskeinen valmistustekniikka.

Suntolan

Tämä

Ald:n avulla voidaan myös pinnoittaa esimerkiksi syöpälääkkeitä

Toimitusjohtaja

Kostamo

Picosun