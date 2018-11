Talous

Norjalainen elintarvikejätti maksaa Kotipizzasta 146 miljoonaa euroa – Mutta mitä rahalla saa?

Kotipizza

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotipizzan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotipizzassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helmikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaiken

Ostaja

Kansainvälistymisestä

Orkla