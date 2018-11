Tuntuuko, että uusien asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä pääkaupunkiseudulla? Muualla Suomessa ne ovat suorastaan räjähtäneet kasvuun

Talous

selvitys antaa yllättävän tuloksen uusien asuntojen hintakehityksestä 2010-luvulla. Uudet kerros- ja rivitaloasunnot ovat kallistuneet muualla maassa paljon enemmän kuin pääkaupunkiseudulla.Muualla maassa ne ovat kallistuneet noin 57 prosenttia vuoden 2010 alkuun verrattuna. Pääkaupunkiseudun uudet asunnot ovat kallistuneet samaan aikaan 22 prosenttia.Uusi asunto maksoi vuosikymmenen alussa muualla maassa vain 54,9 prosenttia pääkaupunkiseudulla sijaitsevan uuden asunnon hinnasta. Viime lokakuuhun mennessä muun maan hinta oli kiivennyt jo 70,6 prosenttiin pääkaupunkiseudun hinnasta.Uusi asunto maksaa pääkaupunkiseudulla keskimäärin 5 883 euroa neliöltä, kun muualla hinta on keskimäärin 4 152 euroa.Pääkaupunkiseudun hintojen nousu on keskittynyt viime aikoihin. Vuodessa asunnot ovat kallistuneet kahdeksan prosenttia, kun viiden vuoden nousu on vain kymmenen prosenttia.asuntojen hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla uudistuotannon tahdissa, mutta muualla maassa hintaero uusien ja käytettyjen asuntojen välillä on revennyt leveäksi.Pääkaupunkiseudulla viime huhtikuun tilanteen mukaan uudet asunnot ovat kallistuneet 2010-luvulla 17,8 prosenttia ja käytetyt hieman enemmän, 19,3 prosenttia. Vanha asunto maksaa 64,3 prosenttia uuden hinnasta (63,5 prosenttia vuonna 2010).Muualla maassa tapahtunut kehitys eroaa rajusti pääkaupunkiseudun tilanteesta.Viime kevään tietojen mukaan käytetty asunto maksaa keskimäärin vain 44,8 prosenttia uuden asunnon hinnasta. Muutos on iso, sillä tämän vuosikymmenen alussa käytetty asunto maksoi 62,3 prosenttia uuden asunnon hinnasta.Uusien asuntojen raju kallistuminen on keskeinen syy hintakuilun repeämiseen uusien ja käytettyjen asuntojen välillä pääkaupunkiseudun ulkopuolella.hintakehitystä on tarkasteltu kerrostaloasuntojen osalta. Helsingissä käytetyt asunnot ovat kallistuneet uusia asuntoja nopeammin (30,2 % ja 26,1 %) tällä vuosikymmenellä. Espoossa ja Kauniaisissakin käytetyt ja uudet asunnot ovat kallistuneet käsi kädessä (käytetyt 19,5%, uudet 25,4 %).Vantaa eroaa selvästi naapureistaan. Siellä käytetyn ja uuden kerrostaloasunnon välinen hinnanero on kasvanut lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä 2010-luvulla. Käytetty asunto maksaa enää alle puolet (48,6 %) uuden hinnasta.Uudet kerrostaloasunnot ovat kallistuneet Vantaalla 35,5 prosenttia, mutta käytetyt vain 12,7 prosenttia tällä vuosikymmenellä.Vantaan kerrostaloasuntohintojen kehitys onkin lähempänä muun Suomen kuin pääkaupunkiseudun kehitystä. Yksi kärjistyneimmistä tilanteista on Porissa, jossa uusi kerrostaloasunto maksaa yli kolminkertaisesti käytettyyn verrattuna.uusien ja vanhojen asuntojen välinen hintakuilu on revennyt le­veäksi 2010-luvulla. Maaliskuussa myynnissä ollut uusi kerrostaloneliö maksoi keskimäärin 5 195 euroa, kun käytetyn asuntoneliön sai 1 850 eurolla.Uusien asuntojen kauppa on kääntynyt laskuun niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Vaikka kauppojen määrä on edelleen korkealla, asunnoista on rajun aloitustahdin takia ylitarjontaa. Asuntojen aloitustahdissa ei näy pääkaupunkiseudulla hiljenemistä, mutta muualla maassa suhdannekäänne on jo tapahtunut.