Black Friday -tarjoukset eivät todellisuudessa takaa parasta hintaa – Toistuvia valituksia paisutelluista aleprosenteista ja huonosta saatavuudesta, josta mainos ei hiisku

Talous

Black Friday -tarjoukset eivät todellisuudessa takaa parasta hintaa – Toistuvia valituksia paisutelluista alep

Kuluttajia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Black Friday

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ilmoittavat siis, että normaali myyntihinta on 899 euroa ja Black Friday -hinta 499 euroa. Menin kuitenkin myymälään ja siellä oli kyseisessä tuotteessa normaalina myyntihintana 799 euroa.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ostin television, jonka hinta oli Black Friday -kampanjassa 399 euroa. Normaalihinnaksi oli ilmoitettu 699 euroa. Kampanjan jälkeen tämä todellinen normaalihinta on kuitenkin 498 euroa.”

KKV

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy