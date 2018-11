Kainuulaisessa vaunutehtaassa olisi hitsattavaa niin, ettei työvoimapulaan tahdo löytyä kuin yksi ratkaisu – ”Koulutetaan maahanmuuttajista hitsaajia”

Talous

Kainuulaisessa vaunutehtaassa olisi hitsattavaa niin, ettei työvoimapulaan tahdo löytyä kuin yksi ratkaisu – ”

Otanmäki

Historia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Transtech

Paikka­kunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tehtaassa

Raitiovaunujen

Tulevaisuudessa

Tehtaan