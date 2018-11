Talous

Ennuste: Rakennusala vajoaa taantumaan ensi vuonna – Asuntotuotannon odotetaan ”notkahtavan voimallisesti”

Elinkeinoelämän

https://www.hs.fi/talous/art-2000005898753.html

Muilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kemianteollisuuden