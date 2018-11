Talous

Surkea tulos toi lihayhtiö HKScanin toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle potkut

Lihanjalostusyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Potkujen syynä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HKScan on