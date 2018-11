Deutsche Bankissa satojen miljoonien eurojen rahanpesuepäily – 170 poliisia ja verotarkastajaa tekivät ratsian pääkonttorin

Talous

Deutsche Bankissa satojen miljoonien eurojen rahanpesuepäily – 170 poliisia ja verotarkastajaa tekivät ratsian

poliisi on tehnyt torstaina lukuisia kotietsintöjä Deutsche Bankin pääkonttoriin ja muihin toimitiloihin, yhtiö kertoo tiedotteessaan.Kotietsinnät johtuvat epäilyistä, joiden mukaan pankki oli osallistunut satojen miljoonien eurojen rahanpesuun. Pelkästään Deutsche Bankin pääkonttoriin Frankrfurtissa tehtyyn kotietsintään osallistui yhteensä 170 poliisia ja verotarkastajaa.Syyttäjä kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että pankin epäillään auttaneet asiakkaittaan perustamaan yhtiöitä verokeitaisiin, jotta niihin voitaisiin siirtää rikoksella hankittuja varoja. Pankki ei tehnyt varojen siirrosta rahanpesuilmoitusta, vaikka laki sitä edellyttää.The New Yorkin Timesin mukaan mukaan rahanpesuepäilyt koskevat 311 miljoonaa euroa, jotka olisi siirretty Brittiläisille Neitsytsaarille ennen vuotta 2016.Rikosepäilyjen keskipisteessä on lehden mukaan kaksi pankin työntekijää, joista toinen on 50-vuotias ja toinen 46-vuotias. Syyttäjän mukaan myös muita pankin työntekijöitä on esitutkinnan kohteena.Deutsche Bankin toimitiloista takavarikoitiin papereita ja sähköisiä asiakirjoja. Pankki ilmoittaa tiedotteessaan tekevänsä yhteistyötä poliisin kanssa. Hieman ennen kello 15 Suomen aikaa Deutsche Bankin osakkeen arvo oli halventunut yli kolme prosenttia 8,31 euroon.”Käsittääksemme olemme antaneet viranomaisille kaikki tarvittavat tiedot Panaman papereista. Teemme luonnollisesti läheistä yhteistyötä Frankfurtin syyttäjän kanssa ja tavoitteenamme on selventää tosiasiat”, pankki toteaa tiedotteessaan.tulivat ilmi vuonna 2016, jolloin panamalaisesta asianajotoimistosta Mossack Fonsecan peräisin olevat asiakirjat osoittivat 900 Deutsche Bankin asiakkaan vältteleen verojen maksamista siirtämällä varojaan ulkomaille. Mossack Fonsecasta peräisin olevia asiakirjoja kutsutaan yleensä Panaman papereiksi.Samana vuonna Britannian rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen ilmoitti havainneensa vakavia ja järjestelmällisiä puutteita rahanpesun estämisessä, terrorismin rahoittamisen torjunnassa ja talouspakotteiden valvonnassa.tarkoittaa rikoksella hankitun omaisuuden tai rikoksen tuottaman hyödyn alkuperän peittämistä. Rahanpesijän pitää olla tietoinen varojen tai muun omaisuuden laittomasta alkuperästä.Viime vuosina Deutsche Bank on ollut suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, koska etenkin sen investointipankkiliiketoiminta menestynyt huonosti. Tänä vuonna pankin yhdysvaltalainen tytäryhtiö ei läpäissyt ”stressitestejä”, joissa selvitetään pankkien vakavaraisuutta ja toimintakykyä vaikeissa markkinaolosuhteissa.