Talous

Monialayhtiö Bayer vähentää 12 000 työpaikkaa

Bayer ilmoittaa karsivansa 12 000 työpaikkaa parantaakseen kannattavuuttaan. Yhtiön mukaan merkittävä osa vähennettävistä työpaikoista on Saksassa. Bayerin palveluksessa on runsaat 118 000 työntekijää.Baeyr osti aikaisemmin tänä vuonna yhdysvaltalaisen kemian alan yhtiön Monsanton, mutta yritysjärjestelyä ovat vaivanneet oikeudelliset kiistat.Bayerin mukaan sitä vastaan on nostettu tuomioistuimissa 9 000 kannetta Monsanton torjunta-aineen Roundupin väitetysti aiheuttamien syöpäsairauksien takia.Bayer ilmoitti, että se aikoo myydä lemmikkieläinten terveystuotteita valmistavan yksikkönsä, aurinkovoiteita valmistavan Coppertonen ja jalkojenhoitotuotteita valmistavan Dr. Scholl’sin.Baeyr arvioi, että Monsanton ostamisesta tulevien kustannushyötyjen ja torstaina ilmoitettujen tehostamistoimien takia sen vuosittaiset kustannukset supistuvat 2,6 miljardilla eurolla vuodesta 2022 lähtien.Bayerin osakkeen arvo on halventunut tänä vuonna yli 35 prosenttia heikon tuloskehityksen ja oikeudellisten kiistojen aiheuttamien epävarmuuden takia.