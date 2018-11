Talous

Euroalueen inflaatiovauhti hidastui marraskuussa raakaöljyn halpenemisen takia

yleinen kallistuminen eli inflaatio hidastui euroalueella marraskuussa 2,0 prosenttiin, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotiedoista.Lokakuussa inflaatiovauhti oli 2,2 prosenttia. Merkittävin syy inflaation hidastumiseen oli energian kallistumisen hidastuminen, joka taas johtuu pääasiassa raakaöljyn halpenemisesta.Marraskuun alussa Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljyn hinta oli 76 dollaria barrelilta, mutta viime aikoina se on ollut noin 60 dollaria barrelilta. Barreli on öljykaupan mittayksikkö, jonka tilavuus on 159 litraa.Tosin raakaöljyn hinnanmuutokset vaikuttavat polttoaineiden kuluttajahintoihin aina viipeellä.hidastuminen 2,0 prosenttiin vastasi ekonomistin odotuksia uutistoimisto Reutersin ennakkokyselyssä. Markkinoiden tarkasti seuraama pohjainflaatio oli marraskuussa 1,1 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintatason muutokseen.Saksalainen liikepankki Commerzbank huomauttaa katsauksessaan, että palkankorotukset euroalueella eivät ole vielä vaikuttaneet inflaatiovauhtiin.Euroopan keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaatiovauhdin euroalueella on keskipitkällä aikavälillä hieman alle kaksi prosenttia. Inflaatiota on kiihdyttänyt jo pidemmän aikaa pääasiassa raakaöljyn kallistuminen.Keskuspankki ennusti syyskuussa, että inflaatiovauhti on 1,7 prosenttia vuosina 2018–2020.