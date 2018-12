Talous

Korkosijoituksilla takana heikko vuosi – Yhdysvaltain korkojen nousu on laskenut korkosijoitusten arvoa

Sijoitusmarkkinoilla

Tänä

korkosijoituksille on tulossa heikoin vuosi sitten finanssikriisin. Yhdysvaltain keskuspankin koronnostot, Euroopan keskuspankin arvopapereiden osto-ohjelman vähittäinen alasajo ja näitä seurannut korkojen nousu niin valtion- kuin yrityslainoissa on laskenut korkosijoitusten arvoa rajusti erityisesti Yhdysvalloissa.Taustalla on kymmenen vuotta sitten alkanutta finanssikriisiä seurannut täysin poikkeuksellinen aika, jolloin korkotaso painettiin talouden elvyttämiseksi nopeasti alas ja Euroopassa jopa selvästi miinuksen puolelle.Korkomarkkinoilla logiikka menee niin, että kun korot laskevat, vanhojen korkeampikorkoisten velkakirjojen arvo nousee. Niinpä raju korkojen lasku tarkoitti korkomarkkinoilla erinomaisten tuottojen vuosia.vuonna korkojen nousu on puolestaan tarkoittanut sitä, että vanhojen korkosijoitusten arvo on laskenut. Yhdysvaltain valtionlainatuottoja seuraavan S&P:n indeksin tuotto on 0,83 prosenttia miinukselle. Eurooppalaisen valtionvelkakirjaindeksin tuotto on samalla tasolla kuin vuoden alussa.Yrityslainamarkkinoilla tappiot ovat olleet Yhdysvalloissa vielä suurempia. S&P 500 -yrityslainaindeksi on 3,5 prosenttia miinuksella, mikä yleensä melko vakailla korkomarkkinoilla on suuri pudotus.Euroopassa hyvän luottokelpoisuuden yritysten velkakirjoja seuraava indeksi on noin prosentin miinuksella.