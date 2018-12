G20-illallisen suurin jännityksen aihe: Yrittääkö Trump vihdoin sopia koko maailmantaloutta uhkaavan kauppasodan Kiinan kanssa?

Talous

G20-illallisen suurin jännityksen aihe: Yrittääkö Trump vihdoin sopia koko maailmantaloutta uhkaavan kauppasod

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy