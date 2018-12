Miksi Applen osakkeen hinta on alamäessä? Jo viisi vuotta maailman arvokkaimman yhtiön paikkaa pitänyt Apple putosi perjantaina arkkivihollisensa Microsoftin taakse

Talous

Miksi Applen osakkeen hinta on alamäessä? Jo viisi vuotta maailman arvokkaimman yhtiön paikkaa pitänyt Apple p

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edistyksellisistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Microsoftin

Sen