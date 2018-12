Talous

Tänään alkaa Slush – Tapahtuman voimahahmot valitsivat kymmenen kuuminta kasvuyritystä

Luulitko

Nyt

Slush

Slushin

Ahmed

Mutta

Slushin voimahahmot valitsivat 10 kuuminta kasvuyritystä

Timo Ahopellon viisi suosikkia:

Sulapac

Lifeline Venturesin, jota Ahopelto on ollut perustamassa, sijoitus

Varjo

Lifeline Ventures ja Moaffak Ahmed mukana sijoittajina

KRY

Nanoform

CTRL-Labs

Moaffak Ahmedin viisi suosikkia:

Network Next

Sisu Game Venturesin, jota Ahmed on ollut perustamassa, sijoitus

Lifeclass

Moaffak Ahmed mukana yksityissijoittajana

Bon Games

Sisu Game Venturesin sijoitus

Ioncell

Yousician