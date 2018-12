Talous

Rakennusbisneksessä paljastui kartelli, joka on nostanut kustannuksia koko Suomessa

Thermisolia ja UK-Muovia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EPS-eristeet ovat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KKV sanoo, että

KKV:n mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kartelli on yritysten