Slush rakentaa yrittäjyyteen tähtäävän koulutus­ohjelman huippu­yliopistojen kanssa

ja sijoittajien kohtaamistapahtuma Slush rakentaa kansainvälisten huippuyliopistojen ja pääomasijoitusyhtiöiden kanssa kansainvälisen Slush Academy -koulutusohjelman, jossa opiskelijat voivat opiskella maailman parhaissa yliopistoissa sekä työskennellä tunnetuissa pääomasijoitusyhtiöissä ja kasvuyrityksissä ympäri maailmaa, Slush ilmoitti päätapahtumansa avajaispäivänä tiistaina Helsingissä.mukaan ovat lupautuneet Oxfordin Saïd Business School, London Business School, Aalto-yliopisto, UC Berkeley, Singapore University of Technology and Design, Stockholm School of Economics, Korea Advanced Institute of Science & Technology, IE Business School, Polytechnic University of Catalonia sekä Aalto Venture Program.Sijoitusyhtiöistä mainitaan esimerkkeinä Atomico ja Accel Partners sekä yrityskentästä Supercell, Klarna ja Unity Technologies.Academyn haku ensimmäisille 20–30 opiskelijalle aukeaa keväällä 2019. Ohjelmaan voi hakea kuka tahansa. Lista kaikista kumppaniyliopistoista, -kasvuyrityksistä ja -pääomasijoitusyhtiöistä julkaistaan keväällä 2019, Slush kertoo tiedotteessa.Kasvuyritys- ja teknologiatapahtuma Slush järjestetään Helsingissä tiistaina ja keskiviikkona 4.–5. joulukuuta. Helsingin lisäksi Slush järjestetään Tokiossa, Shanghaissa ja Singaporessa. Päätapahtumien lisäksi Slush-tapahtumia järjestettiin tänä vuonna 29 maassa.