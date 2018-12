Talous

Valtiovarainministerit pohtivat Brysselissä euroalueen kehittämistä – Tulevaisuudessa maksu­kyvytön valtio ei

Euroalueen

Euroopan

Kokouksen

Maksukyvyttömyys estää hätärahoituksen

Kriisinratkaisurahaston rahoittaminen

Ennakollinen laina

valtiovarainministerit päättivät tiistaina aamuyöllä päättyneessä kokouksessaan uudistaa keinoja, joilla seuraavaa talouskriisiä yritetään lieventää.Merkittävimmät uudistukset koskevat Euroopan vakausmekanismia (EVM) ja pankkiunionia.Tiistaina tehdyt päätökset ovat vasta alustavia, koska ne edellyttävät EVM:n perustamissopimuksen muuttamista. Sopimuksen yksityiskohtiin palataan keväällä, ja neuvotteluista voi tulla vaikeat.vakausmekanismi on vuonna 2012 perustettu julkisoikeudellinen rahoituslaitos, jonka omistavat eurovaltiot. Se hankkii pääomansa turvin lainaa markkinoilta ja kanavoi sen eteenpäin ennalta sovittuihin käyttötarkoituksiin.Eurovaltiot ovat sitoutuneet maksamaan rahoituslaitokseen alkupääomaa 80 miljardia euroa. Suomen jo maksama osuus alkupääomasta on 1,4 miljardia euroa.Tarvittaessa EVM:n pääomaa voidaan kasvattaa 620 miljardilla eurolla 700 miljardiin euroon. Suomen osuus 700 miljardin euron pääomasta on 12,6 miljardia euroa. EVM voi myöntää rahoitusta enintään 500 miljardia euroa.keskeiset päätökset voi tiivistää kolmeen pääasiaan:Ylivelkaantunut Kreikka on ollut jo vuosia maksukyvytön, mutta siitä huolimatta EVM on joutunut antamaan sille hätärahoitusta estääkseen talouden entistä pahemman romahduksen ja Kreikan eroamisen rahaliitosta.Tiistaina valtiovarainministerit hyväksyivät Suomen kannattaman periaatteen, että maksukyvyttömille valtioille ei voida antaa hätärahoitusta.Vastaisuudessa hätärahoitusta voidaan myöntää ainoastaan valtioille, joiden arvioidaan pystyvän maksamaan lainaamansa varat takaisin. Se tarkoittaisi, että ylivelkaantuneet valtiot, kuten Kreikka ja Italia, olisivat markkinoilta hankittavan rahoituksen varassa.Euroalueen pankkiunionin ytimessä on kriisinratkaisurahasto, jonka tehtävänä on rahoitusvaikeuksissa olevien pankkien pelastaminen. Jos rahaston varat loppuvat, EVM voi tulevaisuudessa antaa sille lainaa pankkijärjestelmän toiminnan turvaamiseksi.Kriisinratkaisujärjestelmän keskipisteessä on myös sijoittajavastuun toteuttaminen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pankin velkoja muutetaan osakkeiksi. Silloin pankin velkataakka supistuu, mutta osakkeenomistajat ja rahoittajat kärsivät tappioita.Kriisinratkaisurahaston ideana on estää, että valtioille aiheutuisi pankkien pelastamisesta mittavia ongelmia.EVM voisi antaa ennen uutta kriisiä ehdollista lainaa valtioille, joiden julkinen talous on kohtalaisen hyvässä kunnossa. Ehdollinen laina tarkoittaisi ”luottolimiittiä”, jota ei ole välttämättä nostettava, mutta sen voi tarvittaessa nostaa maksuvaikeuksien kärjistymisen ehkäisemiseksi.Ennakolliseen lainaan ei sisältyisi nykyisten hätärahoitusten ehtona olevaa talouden tervehdyttämisohjelmaa, joka on tarkoittanut verotuksen kiristämistä ja mittavia julkisen talouden menoleikkauksia.