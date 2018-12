Talous

Öljynviejävaltiot valmistautuvat supistamaan tuotantoa – hinnat ovat jo kallistuneet tuntuvasti

Öljynviejävaltioiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluvalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opecissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eri