Ohjelmistoyhtiö Baswaren osake kallistui 28 prosenttia Helsingin pörssissä – neuvottelut yhtiön myymisestä Yhdysvaltoihin etenevät

ohjelmistoyhtiö Baswaren ja sen yhdysvaltalaisen kilpailijan Tradeshiftin neuvottelut yritysjärjestelystä ovat edenneet pitkälle, kertoo uutistoimisto Bloomberg.Bloombergin mukaan Tradeshift suunnittelee tekevänsä Baswaresta ostotarjouksen, jossa se maksaisi yhdestä osakkeesta 45 euroa.Yritysten taloushallinnon automatisointiin erikoistunut Basware on vahvistanut jo aikaisemmin, että alustavan ostotarjouksen tekijä on Tradeshift.Keskiviikkona Baswaren osakkeen arvo kallistui Helsingin pörssissä 28 prosenttia 36,2 euroon.on myös korostanut, että tarjous on ehdollinen monille tekijöille. Yhtiön on joutunut kertomaan keskeneräisistä neuvotteluista, koska Bloomberg on saanut niistä tiedon nimettömiltä lähteiltään.Ennen varsinaisen ostotarjouksen julkistamista käytävissä neuvotteluissa tarjouksen tekijä pyrkii arvioimaan hintaa, jolla ostettavan yhtiön hallitus suosittelisi osakkeenomistajilleen tarjouksen hyväksymistä.Julkinen ostotarjous osoitetaan kaikille ostettavan yhtiön osakkeenomistajille. Baswaren suurin osakkeenomistaja on Arrograss Capital Partners, jonka omistusosuus on 24,8 prosenttia.