Slush-kävijät olisi helpompi saada riisuutumaan alasti kuin luopumaan kännyköistään – 11 huomiota Slushin onnistumisista ja epäonnistumisista

Talous

Slush-kävijät olisi helpompi saada riisuutumaan alasti kuin luopumaan kännyköistään – 11 huomiota Slushin onni

Diilit

Slush

Käytännön neuvot

Slush

Oheistapahtumat

Monen

Haastattelujen hupi ja kirous

Tämän

Istumapaikat

Aikaisempina

Naisten osuus

Brittiläinen

Ruokajonot

Slushissa

Pimeys

Slush

Oasis

Slushin

Etukäteissuunnittelu

Slushin

Sauna Village

Messukeskuksen

eroaa monesta muusta teknologiatapahtumasta siinä, että sen avulla moni aloittava yritys ja rahoittaja oikeasti löytävät toisensa, ja yritykset saavat riskipääomaa. Jo tällaisena kohtaamispaikkana se lunastaa tarkoituksensa.Tänä vuonna sijoittajien ja yrittäjien neuvottelupöydät tapaamisalueella olivat koko ajan kuumina. Järjestäjien mukaan tapaamisalueen koko oli kaksinkertaistettu viime vuodesta 4 040 neliömetriin. Tuoleja oli 1 668 ja ennakkoon sovittuja yrittäjien ja sijoittajien tapaamisia oli sovittu hurjat 13 000 kappaletta.ilmoitti tänä vuonna pyrkineensä siihen, että ohjelma painottuisi enemmän käytännön ohjeiden antamiseen ja oppien jakamiseen kuin innostusta tuottaviin ”inspiraatiopuheisiin”.Paikalla olleet kertoivat löytäneensä muutamia tällaisia heitä auttaneita puheenvuoroja.”Ja loppuja voi etsiä myöhemmin videoilta”, yksi pelikoodaajayrittäjä muistutti.Toinen kertoi olleensa Slushissa vuosittain 2008 lähtien, mutta ei ole koskaan katsonut yhtään esitystä.”Tärkeintä ovat merkitykselliset kohtaamiset. Slush on kuin sipuli, josta jokainen etsii oman kerroksensa.”mielestä Slushin tärkein anti onkin oheistapahtumissa. Tiistai-iltana esimerkiksi sadat kryptovaluuttojen harrastajat kokoontuivat keskustan ravintolassa.Viereisessä ravintolassa islantilaiset startupit esittelivät itseään potentiaalisille sijoittajille.vuoden esiintymiset olivat usein haastatteluina. Haastattelijat olivat tyypillisesti sujuvasanaisia kansainvälisiä teknologia-alan media-ammattilaisia, ja he ansaitsivat pisteet sujuvuudestaan.Samalla jotain menetettiin.Haastattelijoiden tehtävänä oli tyypillisesti syöttää kysymyksiä jututettavien lapaan. Tämä teki keskusteluista leppoisia, ei nyt aivan fanitapaamisia, mutta pahimmallaan ne olivat löysää jutustelua.Siksi tuntui suorastaan raikkaalta nähdä esityksiä, joissa puhuja kävi havaintojaan yksin läpi.vuosina Slushin kävijät ovat valitelleet sitä, että päivät menevät seisoskellessa. Nyt istumapaikkoja näytti riittävän. Päälavalla penkkirivistöt ammottivat välillä jopa tyhjinä.pääomasijoitusyhtiö Atomico julkaisi tiistaina selvityksensä siitä, että suurten pääomasijoitusyhtiöiden sijoituksista Euroopassa peräti 93 prosenttia kohdistui yrityksiin, joissa perustajina ei ollut yhtään naista.Slush teki voitavansa korjatakseen tuota epäsuhtaa. Puhujalavoilla esiintyi runsaasti naisia.Monimuotoisuuden edistämisestä on Slushissa tehty monivuotinen projekti, ja sen voi uskoa muuttavan osaltaan koko alaa.ruokaa täytyi lounasaikaan jonottaa. Vettä oli tarjolla siellä täällä, mutta isossa tapahtumassa ruokailu pitäisi järjestää paremmin.tunnetaan siitä, että Messukeskus on aina pimeä kuin yökerho. Aamuisin savukoneet lisäävät tuota tunnelmaa.Jos joku toimii, älä muuta sitä, sanoo vanha ohje. Slushissa pimeydestä on kuitenkin tullut jo rasite.Pimeys väsyttää. Toivottavasti Slushin tiimillä on tähän ongelmaan luova ratkaisu tulevina vuosina.nurkkaan oli jo tehty Oasis, valoisa tila, jonne piti periaatteessa mennä lepäämään ilman kännyköitä, nimilappu väärinpäin käännettynä.Sali oli täynnä ihmisiä loikoilemassa ja hiplaamassa kännyköitään.Slush-kävijät olisi helpompi saada riisuutumaan alasti kuin luopumaan kännyköistään, edes hetkeksi.haltuunotto vaatii runsaasti etukäteen sovittuja tapaamisia ja hyvän aikataulun. Se ei ole festari, josta saa kaiken pörräämällä lavalta toiselle. Siinä on hiukkasen festaritunnelmaa, mutta tarjontaan perehtymättömät todennäköisesti pettyvät.ulkopuolelle rakennettu sauna- ja paljukeskus toimi hyvin ja näytti ihastuttavan ulkomaisia vieraita. Ensi vuonna kokeilen.