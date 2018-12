Talous

YK: Ruuan hinta laski alimmalle tasolle yli kahteen vuoteen

Ruuan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

FAO

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marraskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viljan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meijerituotteiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

hinnat alenivat marraskuussa matalimmalle tasolle yli kahteen vuoteen, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO kertoi torstaina.Hintojen laskua vauhdittivat erityisesti kasvisöljyjen, meijeri- ja viljakasvituotteiden hintojen aleneminen.seuraa ruuan hintaa ruokakori-indeksillä, joka koostuu viljan, öljykasvien ja meijerituotteiden lisäksi lihasta ja sokerista.Ruokahintaindeksi laski lokakuun tarkentuneesta luvusta 162,9 marraskuun 160,8 pisteeseen. Se on heikoin lukema sitten toukokuun 2016.Aiemmin lokakuun lukemaksi oli arvioitu luku 163,5.kaikkien muiden ruoka-aineiden hinnat laskivat paitsi sokerin. Sen hinta nousi 4,4 prosenttia lokakuusta, FAO kertoi.Viljan hinta laski 1,2 prosenttia lokakuusta.Kasvisöljyjen hinta putosi kymmenettä kuukautta peräjälkeen. Marraskuussa pudotus oli 7,6 prosenttia. Hinta on nyt alimmalla tasollaan 12 vuoteen.hintaindeksiä painoivat arviot riisin vientimääristä. Maississa kova vientikilpailu on madaltanut hintoja, FAO arvioi.Myös palmuöljyn hinta on laskenut voimakkaasti maailmankaupan ja jalostetun raakaöljyn hintamuutosten mullistuksissa.Soija- ja auringonkukkaöljyn hintoja painoivat puolestaan Yhdysvaltain, EU-maiden ja Mustanmeren alueiden maiden runsaat sadot, FAO keroi.hinnat ovat FAO:n mukaan laskeneet nyt kuusi kuukautta peräkkäin. Lokakuusta laskua tuli 3,3 prosenttia.FAO:n arvion mukaan maailman tämän vuoden viljantuotanto olisi 2595 miljoonaa tonnia. Arvio on hieman aiempaa alhaisempi ja 2,4 prosenttia pienempi kuin viime vuoden ennätystuotanto.Vehnän tuotannon vuosiarviota FAO laski 2,8 miljoonalla tonnilla 725,1 miljoonasta tonnista. Perusteena olivat tarkentuneet satoarviot Venäjältä ja Turkista.