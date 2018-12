Talous

Ohjelmistoyhtiö Basware vahvistaa: Yhdysvaltalainen Tradeshift tehnyt käteisellä maksettavan ostoehdotuksen

Basware vahvistaa käyvänsä yhdysvaltalaisen kilpailijansa Tradeshiftin kanssa yhä pidemmälle edenneitä neuvotteluja yritysjärjestelystä.Yritysten taloushallinnon automatisointiin erikoistuneen Baswaren mukaan Tradeshift on tehnyt alustavan ehdotuksen, jonka mukaan se maksaisi yhdestä osakkeesta 48 euroa.Alustava käteisellä maksettava ehdotus koskee kaikkia Baswaren osakkeita ja tarkoittaisi toteutuessaan, että Tradeshift maksaisi yhtiöstä 693 miljoonaa euroa.”Baswaren osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että ei ole mitään takeita siitä, että ostotarjous tullaan tekemään tällä hintatasolla”, tiedotteessa sanotaan.Yhtiön on joutunut kertomaan keskeneräisistä neuvotteluista, koska Bloomberg on saanut niistä tiedon nimettömiltä lähteiltään.Bloombergin mukaan Tradeshift olisi hankkinut Baswaren ostamiseen tarvittavan rahoituksen. Baswaren mukaan se ei ole saanut vahvistusta, että rahoitus olisi varmistettu.Tradeshiftin tekemän ehdotuksen hyväksyminen edellyttäisi Baswaren mukaan monien ehtojen täyttymistä, mistä ei ole vielä varmuutta.varsinaisen ostotarjouksen julkistamista käytävissä neuvotteluissa tarjouksen tekijä pyrkii arvioimaan hintaa, jolla ostettavan yhtiön hallitus suosittelisi osakkeenomistajilleen tarjouksen hyväksymistä.Tradeshift ei ainakaan toistaiseksi julkista ostotarjousta tehnyt, eikä Baswaren hallitus ole siksi myöskään suosittelut tarjouksen hyväksymistä tai hylkäämistä.Julkinen ostotarjous osoitetaan kaikille ostettavan yhtiön osakkeenomistajille. Baswaren suurin osakkeenomistaja on Arrograss Capital Partners, jonka omistusosuus on 24,8 prosenttia.