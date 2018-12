Talous

Ennätykselliset veronpalautukset maksuun tiistaina – ensi vuonna valtaosa ei enää saa ”joulupalautuksia”

nykyisenkaltaiset veronpalautukset maksetaan suomalaisten tileille tulevana tiistaina 11. joulukuuta.Veronpalautusta saa Verohallinnon mukaan lähes 3,6 miljoonaa suomalaista. Yli 1 000 euron palautus on tulossa heistä 984 000:lle.Ensi vuonna veronpalautusten maksamisen ajankohta muuttuu suurimmalla osalla suomalaisista. Veronpalautukset maksetaan useimmille ensi vuonna jo elokuusta alkaen, ja yksi yhteinen maksupäivä joulukuussa jää historiaan.Myös jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivät aikaistuvat.Verohallinnon järjestelmämuutoksen takia veronpalautukset tulevat tänä vuonna maksuun hieman tavallista myöhemmin. Ne ovat myös tavallista mojovammat, yhteensä 2,9 miljardia euroa eli melkein 13 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin.veronpalautusten ajankohtaan vaikuttaa muun muassa se, tekeekö muutoksia veroilmoitukseensa. Jos ei tee, verotus valmistuu aiemmin.Valtaosa henkilöasiakkaista saa Verohallinnon arvion mukaan veronpalautuksensa tilille jo elokuussa.Jos ilmoitukseen sisältyy esimerkiksi useita vähennyksiä, palautus saattaa jäädä nykyiseen tapaan joulukuulle maksettavaksi.Ensi vuonna otetaan käyttöön tulorekisteri, johon työnantaja on velvollinen ilmoittamaan maksamansa palkat heti maksutapahtuman jälkeen. Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset. Tulorekisteri ei ainakaan välittömästi aiheuta muutoksia tulevien vuosien veronpalautuksiin tai jäännösveroihin.rahoitustuotteita vertailevan VertaaEnsin.fi-sivuston teettämä selvitys arvioi, että veronpalautusten aikataulumuutoksella voi olla vaikutusta ihmisten säästämiseen ja mahdollisesti myös joulukauppaan.Sivuston teettämän kyselyn mukaan noin kolmannes suomalaisista on asettanut tarkoituksellisesti veroprosenttinsa korkeaksi, jotta pitkin vuotta tulisi pikkuhiljaa ja huomaamatta säästettyä.Naiset tekevät näin useammin kuin miehet.Netissä tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 1 006 suomalaista. Tutkimuksen tehnyt YouGov painotti otosta vastaamaan suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin mukaan.Suurin osa suomalaisista, 47 prosenttia, pyrkii kyselyn mukaan asettamaan veroprosenttinsa niin, ettei saisi palautuksia tai joutuisi maksamaan jäännösveroa.Osa puolestaan pitää tarkoituksellisesti liian pientä veroprosenttia ja ottaa eräänlaista lainaa valtiolta. Tämän joutuu maksamaan jäännösverona takaisin.Jäännösveroja määrättiin verovuodelta 2017 yhteensä 1,2 miljardilla eurolla 634 000 asiakkaalle. Niiden määrä kasvoi yli viisi prosenttia, mutta mätkyjen saajien määrä väheni melkein seitsemän prosenttia.