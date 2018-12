Miksi ruotsalaiset ovat suomalaisia vauraampia? Ruotsissa osataan pelata lainalla ja osakkeilla, sanoo maan pankkivalvoja x

Talous

Miksi ruotsalaiset ovat suomalaisia vauraampia? Ruotsissa osataan pelata lainalla ja osakkeilla, sanoo maan pa

Kumpi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsalaisten ajattelu laina-asioista ja riskeistä on perin pohjin erilaista kuin Suomessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisesta

Vakuutusyhtiö

Pitäisi olla varovainen, kun sanotaan, että nettovarallisuus on sitä tai tätä.

Tausta: Varallisuuden vertailemiseen liittyy paljon epävarmuuksia

Eri

Kuva

Mutta