Näin suomalaiset syövät ravintoloissa: Kokolihapihvi kasvatti suosiotaan eniten

naiset ovat alkaneet syödä ravintoloissa entistä enemmän. Sen myötä ruokailu ravintoloissa on hieman lisääntynyt viimeisten kahden vuoden aikana, käy ilmi trendikyselystä, jonka Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara teetti Kantar TNS:lla.Vastaajia lokakuussa tehdyssä kyselyssä oli kaikkiaan noin 2 000.Vain viidennes eli 21 prosenttia kyselyyn vastanneista ei ollut ruokaillut kertaakaan ravintolassa kahden viikon kyselyjakson aikana. Vuonna 2016 vastaava osuus oli tosin lähes yhä pieni eli 23 prosenttia, mutta vuonna 2014 vielä kolmannes kertoi olevansa ”kotisyöjiä”.suomalainen valitsee pääruuaksi ravintolassa kana- ja linturuokaa. Näin tekee noin 15 prosenttia ruokailijoista. Toinen kestosuosikki on hampurilainen, jonka valitsi pääruoaksi 14 prosenttia ruokailijoista.Kokolihapihvien suosio on kasvanut eniten eli kymmeneen prosenttiin. Myös muun kokoliharuuan valitsi kymmenen prosenttia ruokailijoista, samoin pizzan.Kalaa tai äyriäisiä otti pääruuaksi yhdeksän prosenttia. Kasvispääruuan suosio nousi neljästä prosentista kuuteen prosenttiin.Puolet vastaajista ilmoitti pääruokajuomakseen veden. Vain viisi prosenttia kertoi juovansa palanpainikkeeksi viiniä ja vielä harvempi olutta. Virvoitusjuomia juodaan aikaisempaa enemmän. Sen sijaan maidon osuus ruokajuomana laskee.vuotta sitten yli puolet suomalaisista ei käynyt syömässä kertaakaan ravintolassa kahden viikon aikana.Keskimäärin suomalaiset söivät 3,6 ruoka-annosta ravintoloissa kahden viikon kuluessa. Kaksi vuotta sitten keskiarvo oli 3,45.Miesten ruokailukerrat kahdessa viikossa olivat keskimäärin 3,8 molempina vuosina, mutta naisten kerrat nousivat 3,3:sta 3,5:een.osa eli yli puolet ravintoloissa nautituista aterioista on lounaita. Myös aamiaisten osuus kasvoi, mutta muun ravintolaruokailun määrä laski hieman.Vuoteen 2016 verrattaessa erityisesti henkilöstöravintolat ja työmaaruokalat ovat kasvattaneet suosiotaan.Viidennes vastaajista oli käynyt kahden viikon aikana henkilöstöravintolassa. Tosin muissa ruokaravintoloissa käytiin melkein yhtä usein, ja kahviloissakin jonkin verran enemmän kuin ennen.Sen sijaan hampurilaisravintoloiden ja pizzerioiden osuus ravintolakäynneistä laski hivenen.Ravintolaa valittaessa katsotaan tärkeimmäksi sijainti, ja ruoan laatu on pudonnut toiseksi tärkeimmäksi valintaperusteeksi.Entistä enemmän arvostetaan palvelun nopeutta ja monipuolista ruokalistaa. Sen sijaan ravintolan sisustus ja ympäristön rauhallisuus ovat menettäneet merkitystään.paljon rahaa ei yhteen ravintolaruokailuun tuhlata, sillä liki puolet kertoi maksaneensa ateriastaan enintään kympin verran. Kolmannes sanoi pulittaneensa 10–15 euroa, ja viidennes sitäkin enemmän.Kuluttajat arvostavat yhä ruoan makua ja monipuolisuutta. Sen sijaan ruoan kotimaisuuden ja terveellisyyden merkitys on säilynyt ennallaan. Lisäaineettomuuden ja ympäristöystävällisyyden merkitys on kasvanut vain vähän.