Wärtsilä varautuu 70 miljoonan tappioihin ydinvoimaloiden varavoimahankkeissa – varaukset loppuvuoden tulokseen

Talous

Wärtsilä varautuu 70 miljoonan tappioihin ydinvoimaloiden varavoimahankkeissa – varaukset loppuvuoden tuloksee

Laivatekniikka-

Wärtsilä

ja voimalayhtiö Wärtsilä ilmoitti tiistaina kirjaavansa noin 70 miljoonan euron tappiovaraukset loka–joulukuun liiketulokseensa.Syynä varauksiin ovat selvitykset, joita yhtiö on kahdesta hankkeesta, joissa se on toimittanut varavoimateknologiaa ydinvoimaloihin.Yhtiön mukaan noihin kahteen projektiin ”tarvitaan huomattavat lisävaraukset kattamaan kustannusylitykset ja projektiviivästykset”.”Vastuunjako lisäkustannuksista ja viivästyksistä on riidanalainen”, Wärtsilä kertoo tiedotteessa.on päättänyt lopettaa varavoimateknologian tarjoamisen ydinvoimaloille, mutta se jatkaa huoltopalvelujen tarjoamista niille.Wärtsilän mukaan varausten negatiivista vaikutusta viimeisen vuosineljänneksen tulokseen tasapainottaa osin pumppuliiketoimintojen myynnistä saatu myyntivoitto.