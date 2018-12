Talous

Sanoma ostaa hollantilaisen opetusalan yhtiön 277 miljoonalla

Mediayhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanoma ostaa hollantilaisen oppimispalveluja tuottavan yrityksen Iddinkin. Kauppahinta on 277 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan täysimääräisesti velalla.Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa toimivalla Iddinkillä on noin 300 työntekijää ja sen liikevaihto viime vuonna oli 141 miljoonaa euroa. Yhtiön operatiivinen käyttökate viime vuonna oli 27 miljoonaa euroa.Iddinkin toiminta koostuu muun muassa painettujen ja digitaalisten oppimateriaalien jakelusta sekä oppilastietojärjestelmistä.Sanoma kertoo tiedotteessaan laajentavansa liiketoimintaansa kaupan myötä Hollannissa toisen asteen koulutuksessa käytössä oleviin oppimisratkaisuihin. Iddinkistä tulee osa oppimisratkaisuja tarjoavaa Sanoma Learningia.Sanoma arvioi kaupan toteutuvan ensi vuoden toisella tai kolmannella neljänneksellä.Helsingin Sanomat on osa Sanoma-konsernia.