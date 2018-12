Talous

Kilpailuvirasto: Terveystalo saa ostaa Attendon terveys­palveluyhtiön

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi perjantaina yrityskaupan, jossa Terveystalo hankkii ruotsalaisen Attendon terveyspalveluyhtiön 233 miljoonalla eurolla.KKV:n mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla.Viraston selvityksen mukaan yrityksillä on päällekkäistä toimintaa lähinnä julkisen sektorin terveyspalveluiden ulkoistusten markkinoilla.”Terveystalo on keskittynyt tuottamaan työterveyspalveluja yritysasiakkaille laajan toimipisteverkostonsa avulla. Lisäksi Terveystalo on vahva toimija erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisessa julkiselle sektorille. Attendo on puolestaan erikoistunut perusterveydenhuollon palvelujen tuottamiseen julkiselle sektorille”, KKV arvioi.Attendon pääkilpailijaksi KKV mainitsee Pihlajalinnan ja Mehiläisen.toteutetaan niin, että Terveystalo-konsernin tyräryhtiö Healthcare hankkii Attendo Terveyspalvelut.Kaupan jälkeen Attendo keskittyy Suomessa lähinnä hoivapalveluiden tuottamiseen.KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn heinäkuussa, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kilpailulle. Lokakuussa markkinaoikeus pidensi käsittelyaikaa joulukuulle.