Koskenkorvasta tunnettu Altia korottaa hintojaan – myynti Alkoissa takkuaa

pörssiin listautunut alkoholijuomavalmistaja Altia antoi perjantaina tulosvaroituksen.Muun muassa Koskenkorvasta ja Jaloviinasta tunnettu Altia kertoi myös aikovansa muuttaa tuotteidensa hinnoittelua kannattavuutensa parantamiseksi.Yhtiöstä vahvistetaan HS:lle, että suunnitelmissa on nimenomaan korottaa hintoja. Korotusten on määrä tapahtua alkuvuodesta monopolien hinnoitteluikkunan mukaisesti.Altian suurin omistaja on yhä Suomen valtio reilun kolmanneksen omistusosuudellaan.arvioi, että sen vertailukelpoinen käyttökate jää tänä vuonna alhaisemmaksi kuin viime vuonna. Viime vuonna käyttökate oli 42,4 miljoonaa, ja aiemmin Altia arvioi käyttökatteen pysyvän tänä vuonna ennallaan tai paranevan.Käyttökate kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut.mukaan sen kannattavuutta on heikentänyt ”haasteellinen toimintaympäristö”, jolla yhtiö viittaa esimerkiksi Ruotsin kruunun heikkenemiseen.Altia toimii paitsi Suomessa myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.Lisäksi Altia on viitannut Suomen alkoholilainsäädäntöön ja -verotukseen alkuvuonna tulleisiin muutoksiin. Ne ovat yhtiön mukaan vähentäneen väkevien juomien ja viinien myyntiä Alkoissa.