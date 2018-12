Talous

Tuloerot kasvoivat Suomessa – Rikkaimman kymmeneksen tulojen kasvu omassa luokassaan viime vuonna

kasvoivat viime vuonna verrattuna vuoteen 2016, kertoo Tilastokeskus.Reaalitulot kasvoivat kaikissa tulokymmeneksissä, mutta suurituloisilla ne kasvoivat enemmän kuin keski- ja pienituloisilla.Tilastossa väestö on jaettu kymmeneen ryhmään tulotason mukaan. Kaikkein eniten, 4,4 prosenttia, kasvoivat suurituloisimman kymmeneksen tulot.Suurituloisimman kymmeneksen tulojen keskiarvo oli noin kuusinkertainen pienituloisimpaan kymmenekseen nähden. Suurituloisimman kymmeneksen tulojen keskiarvo oli noin 66 100 euroa.mukaan suurituloisimman kymmenesosan tulojen kasvu muita rivakammin johtuu omaisuustuloista. Niitä lisäsivät erityisesti arvopapereiden ja muun omaisuuden myyntivoitot.Keskituloisten tulot kasvoivat 1,3 prosenttia. Neljän pienituloisimman kymmeneksen tulot kasvoivat 1,2 prosenttia.Suurituloisimman kymmeneksen jälkeen toiseksi eniten, 2,2 prosenttia, kasvoivat pienituloisimman kymmeneksen tulot. Tilastokeskuksen mukaan tämä johtuu viime vuonna saaduista tulonsiirroista.”Tämä lienee osaksi seurausta toimeentulotuen kasvusta, mihin vaikuttaa vuonna 2017 Kelalle tehtäväksi siirtynyt perustoimeentulotuki”, Tilastokeskuksen raportissa todetaan.kaikkien suomalaisten reaalitulot kasvoivat viime vuonna kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin oli viime vuonna 27,7 prosenttia. Se oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisvuonna. Gini-kerroin on sitä suurempi, mitä epätasaisempi tulonjako on.