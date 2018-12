Yhdysvaltojen keskuspankki uhmasi presidentti Trumpia ja kiristi rahapolitiikkaa – osakkeet halpenivat Yhdysvalloissa

Talous

Yhdysvaltojen keskuspankki uhmasi presidentti Trumpia ja kiristi rahapolitiikkaa – osakkeet halpenivat Yhdysva

Yhdysvaltojen

Päätös

Rahapolitiikkaa

Rahapolitiikan

Pörssissä

Oikaisu 19.12. klo 22.10: Keskuspankki nosti ohjauskoron 2,25–2,50 prosentin vaihteluväliin, ei vaihteluväliin 2,25–2,30, kuten jutussa virheellisesti kirjoitettiin. Rahapolitiikan kiristämisestä päätettiin keskiviikkona, ei torstaina.